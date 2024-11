Voti Atalanta Udinese: Gasperini fa sognare i tifosi anche nelle domeniche difficili. Kossounou e gli altri: ecco chi sono stati i trascinatori di ieri - Calcio News 24

Altri 3 punti per accorciare a -1 dalla capolista Napoli: il significato della domenica dell’Atalanta è molto concreto, ha un peso sulla classifica e, di conseguenza, sui sogni di una tifoseria che non ha torto a sognare una grande impresa. Il 2-1 sull’Udinese è stato sofferto, è stato determinato in rimonta e ha visto come protagonisti non i big dell’attacco. Ecco i tre che hanno brillato in modo particolare secondo La Gazzetta dello Sport.

KOSSOUNOU – voto 7,5: «Fisico e reattività, pure quando la Dea è in apnea: un recuperone su Lovric, ammansisce Davis. E sfiora l’1-0 di testa».

CARNESECCHI – voto 7,5: «Doppia parata su Lovric e Davis, due no a Thauvin: è lui che tiene su l’Atalanta Dea nella bufera. Sempre bene anche nelle uscite alte».

BELLANOVA – voto 7: «Benzina pura. Gamba e visione per l’assist a Pasalic, causa l’autogol di Touré. Stavolta è decisivo».