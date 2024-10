VOTI Bayer Leverkusen Milan: FONSECA IN o OUT?

Il Milan perde contro il Bayer Leverkusen in trasferta e resta a zero punti nel girone unico di Champions League

Una sconfitta di misura sul campo dei campioni di Germania si potrebbe pure accettare, se non ci fosse stato già l’esordio con ko alla prima giornata. Il calendario non ha sorriso al Milan, portandolo a incrociare Liverpool e Bayer Leverkusen nelle prime due giornate. Risultato: zero punti e la necessità di risalire la corrente. Qual è il giudizio su Paulo Fonseca in merito a ieri sera? Tra Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport corre un filo neanche troppo sottile tra la sufficienza e la bocciatura espresso in mezzo voto di differenza.

CORRIERE DELLA SERA – voto 6: «Sceglie di coprire molto al centro e concedere larghi spazi a Grimaldo e Frimpong. Nel primo tempo rischia troppo, nel finale torna il Milan del derby. I punti, però, sono ancora zero».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 5,5: «Parte con lo stesso modulo, ma con baricentro più basso. Il Bayer domina un’ora, poi il Milan esce fuori e meriterebbe di più. Solo 2 cambi».