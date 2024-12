Voti Inter-Udinese: i Top di Inzaghi sono due riserve e un titolare promosso capitano

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione dei calciatori dell’Inter nella vittoria per 2-0 sull’Udinese in Coppa Italia. I dettagli

Tutto molto semplice, un 2-0 maturato già nel primo tempo e l’Inter regola l’Udinese, regalandosi l’appuntamento con la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. Nella formazione di Inzaghi sono tre i giocatori che – secondo La Gazzetta dello Sport – si sono meritati il 7 in pagella. Due sono seconde linee, che giocano non troppo e hanno sfruttato l’occasione. Il terzo è un veterano, per l’occasione promosso a leader riconosciuto.

ASLLANI – «Il gol olimpico è il premio a una serata che gli fa tornare il sorriso. Il solito difettuccio di velocizzare poco il gioco per una sera sparisce».

BISSECK – «Esperimento riuscito. Ci mette un po’ a orientarsi, poi prende in mano il reparto e vince quasi tutti i duelli con Lucca. Avvia pure l’azione per il palo di Taremi».

BASTONI – «Fascia al braccio, ce n’è abbastanza per essere motivati. Esemplare nelle due fasi: senza Dimarco non perde la voglia di attaccare, con la qualità di sempre».