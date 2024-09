VOTI Udinese-Salernitana: il riscatto di BIJOL. Gol e fascia da CAPITANO, dimenticata la GARA precedente

Tutti i voti ed i giudizi sulla sfida di Coppa Italia tra Udinese e Salernitana, vinta per 3-1 dalla formazione friulana di Runjaic

Il riscatto di Bijol: potrebbe essere questa la sintesi estrema relativa alle prestazioni dei singoli di Udinese-Salernitana. Il difensore che piace a tanti era reduce da un 4 in pagella nell’ultima gara di campionato. In Coppa Italia è stato lui ad aprire le marcature per il 3-1 finale a favore dei padroni di casa. Ecco il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che lo ha segnalato come migliore in campo con un 7:

«Dopo la notte da incubo di Roma, si riscatta con un gol e dando sicurezza ai giovani compagni di reparto, da capitano».