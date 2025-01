Voti Venezia Verona: Di Francesco è sufficiente, ma ha 6 giocatori che non funzionano. Nicolussi Caviglia ed Ellertsson sono i più deludenti

I voti del Venezia nel pareggio contro il Verona nel derby veneto di ieri: Di Francesco sufficienti, ma sono tanti i suoi che non arrivano al 6

Zerbin nel primo tempo, Tchatchoua nella ripresa: il derby veneto termina 1-1 e la divisione della posta sta meglio al Verona, mentre il Venezia perde la possibilità di fare un consistente balzo in classifica, rimanendo penultimo e a -4 dalla salvezza. Cosa non ha funzionato nella formazione di Di Francesco? Ecco gli insufficienti secondo La Gazzetta dello Sport, che l’allenatore lo valuta da 6 («Mette in piedi una formazione, è già tanto, prova a vincerla, ma ha pochi cambi»).

NICOLUSSUI CAVIGLIA – voto 5: «Regia senza acuti, spesso male sulle seconde palle».

BUSIO – voto 5,5: «Contrasta, ma non punge, si sveglia nel finale».

ELLERTSSON – voto 5: «L’anello debole, gli riesce poco, fino al cambio inevitabile».

ZAMPANO – voto 5,5: «Più reattivo di Ellertsson, cambia anche fascia ma fa poco».

ORISTANIO – voto 5,5: «Dà gas, rischia il giallo per irruenza, poi non ne ha più».

POHJANPALO – voto 5,5: «Gioca col cuore, ma è meglio in difesa che in attacco. Non dà l’addio alla fine».