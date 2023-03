VOTI&STATS – Inter-Juve, Allegri bravissimo o solo più che sufficiente?

I voti dei quotidiani a Massimiliano Allegri dopo la vittoria ottenuta ieri sera dalla Juve contro l’Inter nel derby d’Italia

Come ben sa chiunque sia o sia stato studente o insegnante, c’è una bella differenza tra un 7,5 in un’interrogazione, un 7 o un 6,5. Sono voti che indicano scenari molto diversi e come ogni numero non hanno una traduzione letterale, ognuno può dire la sua. A spanne diremmo che si passa da un attestato di rendimento molto alto, a un altro estremamente positivo per chiudere con uno certamente più che sufficiente ma, insomma, il ragazzo potrebbe fare di più se solo si impegnasse. Il “ragazzo” è Massimiliano Allegri. I tre diversi giudizi sono formulati rispettivamente dal Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. Prima di addentrarvi nella lettura, fate un ripasso del quadro statistico di Inter-Juventus 0-1, gol decisivo di Kostic. É una perfetta rappresentazione di quel che interessa (e non) al mister juventino, che prevale quasi esclusivamente nelle voci difensive, il resto è monopolio nerazzurro.

7,5 – «Chiede alla squadra di aggredire alto l’Inter per renderle più difficile la costruzione bassa del gioco, non perde mai i giusti equilibri, gioca più da squadra rispetto all’Inter. A pochi attimi dalla fine lascia la panchina per protesta nei confronti dell’arbitro Chiffi».

7 – «Senza Di Maria e con altre assenze di lusso trova la formula per battere di nuovo l’Inter. L’1-0 non inganni: stavolta la Juve è solida in difesa ma anche più fluida e propositiva davanti».

6,5 – «Batte Inzaghi anche al ritorno, stavolta con polemiche annesse ma con una prestazione migliore. Incoraggiante in vista della semifinale di Coppa Italia, ma anche per la rimonta Champions: è a 7 punti dal Milan».

Da sottolineare, infine, sempre sul Corriere della Sera, l’incipit dell’articolo di Alessandro Bocci, estremamente critico nei confronti di entrambe le squadre e dello spettacolo offerto: «Il derby d’Italia è piccolo e fragile, come le sue protagoniste, lontane dal Napoli tritatutto e con gli allenatori, Inzaghi e Allegri, impegnati nella stucchevole diatriba sul secondo posto, reale o virtuale, anziché spiegarsi e spiegare come sia possibile a metà marzo essere così lontane dallo scudetto».

