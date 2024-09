Waalwijk Ajax: FARIOLI continua la scalata in classifica, 2-0 contro l’ultima maturato nell’ultimo quarto d’ora grazie ai CAMBI

Waalwijk Ajax: la squadra del tecnico FARIOLI continua la scalata in classifica, 2-0 contro l’ultima maturato nell’ultimo quarto d’ora

Dopo il poker rifilato ai turchi del Besiktas nell’esordio in Europa League, l‘Ajax riprende il filo della vittoria anche in Europa e incamera 3 punti utili a muovere in positivo la classifica, L’impegno odierno non era dei più difficili, per la verità.

La formazione di Francesco Farioli andava a far visita al Waalwijk, ancora privo di punti dopo 6 giornate. La partita è stata un monologo di Brobbey e compagni, ma i gol del successo sono arrivati solo nella ripresa e nell’ultimo quarto d’ora. La rete del vantaggio è stata originata da una conclusione dell’ex Inter Klaassen, che il portiere Houwen ha deviato sul palo: sulla respinta si è avventato Traoré, che ha trovato il modo di superare il portiere. All’ultimo secondo il punteggio è stato fissato sul 2-0, con Godts che ha segnato un gol praticamente identico a quello di Conceiçao della Juventus ieri a contro il Genoa.

Entrambi gli exploit sono stati realizzati da giocatori inizialmente in panchina. In classifica l’Ajax è quinto, a -11 dalla capolista Psv, ma con 2 gare da recuperare.