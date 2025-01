Walker, addio al Manchester City! Una big molto vicina a chiudere per il difensore di Guardiola

Walker, il Sun riporta una notizia bomba di calciomercato. Una big ad un passo dal colpo in casa Manchester City, ecco la formula dell’accordo

Walker potrebbe lasciare il Manchester City: questa è la notizia bomba di calciomercato. Il terzino destro o all’occorrenza difensore centrale del Manchester City sta per lasciare il club inglese, come confermato dallo stesso allenatore Guardiola di recente: «Due giorni fa Kyle ha chiesto di esplorare le opzioni per giocare all’estero e chiudere la sua carriera» ha affermato Pep in conferenza. E ancora: «Nella sua mente, vorrebbe valutare questa possibilità, andare in un altro paese, giocare gli ultimi anni da qualche altra parte per molte ragioni».

La domanda sorge spontanea: dove potrebbe andare? Su di lui ci sarebbe addirittura l’ingresso dell’Inter che potrebbe trattare.