Welcome back Deulofeu: ufficiale il riscatto del Watford

Dopo il prestito a gennaio, Barcellona e Watford hanno perfezionato l’affare Deulofeu: 13 milioni più 4 di bonus per l’esterno

Nessun ritorno, né in Liga né in Serie A. Gerard Deulofeu continuerà la sua carriera in Premier League. Al Watford per la precisione. Da questo pomeriggio, infatti, è ufficialmente un giocatore del Watford a tutti gli effetti dopo il trasferimento in prestito a gennaio. L’ormai ex esterno di proprietà del Barcellona, arrivato al club londinese in prestito a gennaio, è stato definitivamente ceduto dai blaugrana per 13 milioni più 4 di bonus. Il Watford ha comunicato che lo spagnolo ha firmato un contratto di cinque stagioni. L’ex Milan ha collezionato sette presenze e un gol nell’ultimo spezzone di Premier col Watford, che ha chiuso la stagione al 14° posto.

Il comunicato comparso sul sito del club inglese: «Gli Hornets sono lieti di annunciare la firma dell’ala di Barcellona e della Nazionale spagnola Gerard Deulofeu su un contratto a lungo termine. Il 24enne ha firmato un contratto di cinque anni e torna così al a Watford dopo aver trascorso la seconda metà della stagione 2017/18 in prestito a Vicarage Road. Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Gerard a Vicarage Road e vogliamo ringraziare il Barcellona per aver contribuito alla conclusione di questo accordo. La nostra ambizione di riuscire e crescere in Premier League rimane più forte che mai».