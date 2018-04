Wenger out, l’omaggio di Conte: «Tra i migliori del mondo»

Nel giorno in cui Arsene Wenger annuncia l’addio all’Arsenal, l’omaggio di Antonio Conte

Non c’era bisogno di una dichiarazione pubblica per venire a conoscenza della stima che lega Antonio Conte ad Arsene Wenger. Ma l’allenatore del Chelsea non ha voluto far mancare neanche quella, nel giorno in cui il manager dei Gunners ha annunciato il proprio addio all’Arsenal a fine stagione.

Come riportato da Sky Sports, Conte si è prodotto in un elogio su tutta la linea: «In 22 anni ha scritto una storia fantastica, vincendo tantissimo sulla panchina dell’Arsenal. Ha avuto una grandissima influenza sul calcio, stiamo parlando di uno dei migliori manager del mondo». Parole che faranno piacere a Wenger, ancora di più visto che arrivano dall’allenatore dei cugini/rivali del Chelsea…