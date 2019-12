West Ham, esonerato Pellegrini. Fatale la sconfitta con il Leicester

Manuel Pellegrini non è più l’allenatore del West Ham. Lo comunica ufficialmente la società dopo la seconda sconfitta consecutiva

La decisione era nell’aria, l’ufficialità è arrivata dopo la sconfitta contro il Leicester. Il West Ham ha esonerato Manuel Pellegrini dopo la seconda sconfitta consecutiva in Premier, e ora è caccia al sostituto. «Il West Ham conferma che Manuel Pellegrini ha lasciato il club con effetto immediato – si legge nel comunicato ufficiale del club -. È con grande dispiacere che abbiamo dovuto prendere questa decisione.

Manuel è un gentiluomo, è stato un grande onore lavorare con uno del suo calibro – il pensiero del presidente David Sullivan -. Ma è diventato chiaro che serviva un cambiamento per riportare la squadra in linea con le nostre ambizioni. Abbiamo ritenuto necessario agire ora per dare al nuovo tecnico più tempo possibile per provare e raggiungere il nostro obiettivo».