In Inghilterra, Felipe Anderson continua ad essere un grande generatore di superiorità numerica. Effettua parecchi dribbling

La stagione del West Ham si sta rivelando estremamente complicata, nonostante l’imprevedibilità che dà Felipe Anderson. L’ex Lazio, infatti, non ha affatto perso le sue grandi qualità in campo aperto. Anzi, pure in un campionato di più alto livello continua a saltare spesso l’uomo.

Lo dimostrano i numeri. Il brasiliano ha completato ben 62 dribbling fin qui. Nel campionato inglese, solo 6 giocatori hanno fatto meglio di lui.