Infortunio Schick, Xabi Alonso commenta: «Potrebbe farcela per la sfida contro i nerazzurri ma vedremo cosa succederà»

Xabi Alonso, tecnico del Leverkusen ha parlato della presenza del suo bomber nella sfida di Champions League contro l’Inter

Martedì va in scena il match di Champions League tra Bayern Leverkusen e Inter. Partia molto importante per i nerazzurri per trovare punti e avvicinarsi agli ottavi. Xabi Alonso, tecnico del Leverkusen ha parlato, dopo la partita contro il St. Pauli, dove è arrivato un successo, del possibile recupero di Patrik Schick per la sfida contro la squadra di Inzaghi. Il Leverkusen si allenerà lunedì alle 12.15. In casa Inter, invece, non dovrebbero esserci problemi per Bastoni visto che filtrano buone notizie sul difensore e quasi certamente sarà della partita. Ecco un estratto delle parole di Alonso:

PAROLE – «Speriamo di sì. Ma lunedì avremo maggiori informazioni. Poi siamo due giorni più avanti. Ora è troppo presto per dire qualcosa. Vedremo cosa succederà con Patrik».