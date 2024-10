Xavi al Manchester United? Dall’Inghilterra rilanciano: contatti avviati da mesi

Xavi Hernandez al Manchester United? Secondo la stampa inglese il tecnico ex Barcellona è la prima scelta di Sir Jim Ratcliffe

Il Daily Mail di oggi apre le sue pagine sportive con la suggestione Xavi Hernandez al Manchester United. Con la posizione di ten Hag sempre in bilico e in vista della sfida di giovedì contro il Fenerbahce di Mourinho in Europa League, il tecnico ex Barcellona sarebbe balzato in cima alla lista della preferenze del club.

Negli scorsi giorni una delegazione della INEOS di Sir Jim Ratcliffe era a Barcellona per seguire le gare di America’s Cup, ma secondo il quotidiano inglese ci sarebbe stato un incontro faccia a faccia con il tecnico. Non solo: negli ultimi mesi ci sarebbero state anche delle telefonate per sondare la sua disponibilità. Sullo sfondo rimangono i nomi del nerazzurro Inzaghi e dell’ex Juve Allegri, ma sempre meno quotati.