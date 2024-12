Yildiz lascia la Juve? Il Corriere dello Sport non ha dubbi: «Possibile sacrificio per Tonali, ecco i motivi». La suggestione

Yildiz lascia la Juventus? Il Corriere dello Sport analizza così la situazione: «Possibile sacrificio per Tonali, ecco i motivi». La situazione

Kenan Yildiz è sicuramente uno degli uomini più decisivi in casa Juve. Può essere anche un nome in uscita dal mercato Juve? Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport sì, visto che il turco sarebbe uno dei più sacrificabili per arrivare a un altro obiettivo in casa Juve: Sandro Tonali. L’ex centrocampista milanista sarebbe stato scelto come il profilo perfetto per rinforzare ulteriormente il centrocampo bianconero.

Yildiz via quindi? Il quotidiano spiega: si parla del suo appeal internazionale e del fatto che costituirebbe una gigantesca plusvalenza per i bianconeri. Ma non solo: ci sarebbero dietro anche ragioni tattiche. Con questo Conceicao e il rientro alla grade di Nico Gonzalez, oltre già alla presenza di Weah, Mbangula e Adzic, ci sarebbe da fare qualche spazio in avanti. Oggi è solo una suggestione che, comunque, non trova altre conferme. Staremo a vedere nelle prossime settimane.