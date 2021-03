Amin Younes, esterno offensivo dell’Eintracht in prestito dal Napoli, ha parlato dal ritiro della Nazionale del suo futuro

Amin Younes, esterno offensivo dell’Eintracht in prestito dal Napoli è tornato in Nazionale in vista della gara contro l’Islanda confermando il suo desiderio di rimanere in Bundesliga.

«Ci sono state molte trattative con l’Eintracht Francoforte. Il club ha mostrato molto interesse nei miei confronti e io sono molto contento della squadra. A Francoforte mi trovo bene».