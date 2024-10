Zambrotta ottimista: «Spalletti ha una buona rosa e giovane. Sulla lotta scudetto...»

Le parole di Zambrotta, ex giocatore del Milan e campione con la Nazionale nel 2006, sull’Italia di Luciano Spalletti

Gianluca Zambrotta, ex Milan e Juve, Campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale ha rilasciato qualche dichiarazione al Padel Pro Am Cup a Viareggio. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.

LE PAROLE – «Spalletti dopo l’ultimo Europeo non giocato bene, credo abbia fatto delle scelte ponderate, è un allenatore intelligente e preparato. Abbiamo una rosa giovane rispetto a quelle passate, si può fare sicuramente bene. Siamo primi in Nations League, quindi per adesso il cammino è positivo. Il prossimo obiettivo importante è andare al Mondiale, poi vedremo cosa accadrà. Napoli? Lo conosciamo tutti il mister, aveva fatto così anche alla Juventus quando arrivò. Il Napoli ad oggi ha solo il campionato e la Coppa Italia, ha due obiettivi che per il potenziale che ha la squadra può giocare benissimo. E’ partito male ma si è ripreso alla grande, in questo momento è la squadra da battere, conoscendo anche il valore dell’allenatore. L’Inter rimane la favorita. Chiaro che rispetto al Napoli ha un un percorso più difficile e complicato perché ha la Champions che è diversa rispetto agli altri anni, ma quella nerazzurra resta una delle squadre favorite per vincere il campionato. La Juve ha scelto un mister giovane come Thiago Motta che ha fatto bene col Bologna e sta facendo vedere grande personalità e carattere. La rosa e la squadra c’è, ha fatto benissimo in Champions, forse un po’ più fatica in campionato. Ma rispetto agli altri anni si vede una Juventus un po’ più coraggiosa, che gioca a viso aperto come ad esempio col Lipsia. Secondo me alla lunga può dire la sua per il campionato. Non si capisce ancora bene questo Milan cosa riesce a dare. Una situazione non facile per Fonseca, che a me piace come allenatore, si trova un po’ in un ambiente esterno al campo non facile diciamo, ma se il Milan si mette un po’ a posto può dire la sua».