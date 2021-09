Venezia, Zanetti: «Aramu è importante, sa quello che voglio»

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli. Le sue parole

«Aramu è importante come Vacca, come altri giocatori che in questo momento sanno la mia richiesta. Possono far girare la macchina meglio di altri. Tutti i giocatori devono sentirsi importanti, devono mettersi a disposizione. Chi arriva da un anno con me sa quello che voglio».