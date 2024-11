Zanetti: «Ho rivisto il fuoco iniziale, non dormivo da un po’, sono distrutto, la nostra lucidità una costante»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la vittoria ottenuta dagli scaligeri in casa contro la Roma

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Verona contro la Roma. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Era un po’ che non dormivo, stanotte me la recupero, sono distrutto. Abbiamo tirato fuori ciò che dovevamo e il risultato è la conseguenza. Faccio i complimenti ai ragazzi, ho rivisto il fuoco iniziale».

CENTROCAMPO – «Non è scontato il risultato oggi, eravamo in un momento difficile. Oggi abbiamo avuto coraggio, dovevamo saper soffrire e siamo andati in vantaggio 3 volte contro la Roma. La squadra ha dei valori, abbiamo avuto alti e bassi fisiologici, ma delle cose interessanti si sono visti. I due di centrocampo sono due certezze, sono importantissimi».

LUCIDITA’ DETERMINANTE – «Sono d’accordo, è una costante. Abbiamo fatto 16 gol, non sono pochi per noi: vuol dire che sappiamo attaccare. Oggi non abbiamo fatto errori gravi difensivi, avessimo giocato sempre così avremmo avuto punti in più. Complimenti ai difensori, la Roma ha segnato per suo merito e non demerito nostro».