Zaniolo: «Contento per il goal. Gasperini? Un maestro e all’Atalanta posso migliorare»

Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sfida contro lo Stoccarda

Ai canali ufficiali dell’Atalanta, l’attaccante Nicolò Zaniolo ha voluto rilasciare delle dichiarazioni dopo la vittoria conquistata contro lo Stoccarda.

LE PAROLE – «Sono molto felice perché abbiamo vinto contro una squadra difficile. Hanno fatto una gara contro Real Madrid e Juve: l’Atalanta ha giocato alla pari e abbiamo vinto la partita. Ringrazio molto i tifosi per essere stati vicini nei momenti difficili. Tre punti molto pesanti per noi dove può accadere di tutti: sono molto contento per la squadra. Non sono ancora al 100% però sto migliorando. Gasperini è un maestro, so di dover migliorare, però penso di essere sulla strada giusta».