Zaniolo l’arma in più della Roma: con lui per l’Europa

Nicolò Zaniolo torna in campo: può essere l’arma in più della Roma in questo finale di stagione, alla ricerca dell’Europa League

Nella sfortunata trasferta di Napoli, la Roma ha trovato un minimo sorriso: è tornato in campo Nicolò Zaniolo. Il centrocampista, che a gennaio si era fermato per la rottura del crociato, è tornato a rinforzare la rosa giallorossa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, adesso il giovane deve crescere in condizione: ad agosto, però, potrà essere decisivo per l’Europa League: le liste, infatti, riapriranno, e lui potrà essere inserito.