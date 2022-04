Zaniolo: «Partita perfetta, tifosi incredibili. E Mou aveva ragione…». Le parole del centrocampista della Roma

Nicolò Zaniolo ha parlato a Sky Sport dopo la tripletta messa a segno col Bodo/Glimt.

PARTITA – «Sì abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister. Siamo stati attenti davanti e dietro, perfetti. Ora siamo in semifinale e ce la godiamo. Sono contento, ma lo sono per la squadra e per questi incredibili tifosi».

TORNATO – «Nei momenti bui e brutti ho sempre cercato di mantenere l’equilibrio. Nei momenti brutti e anche in quelli belli, l’importante è sempre mantenere l’equilibrio».

PANCHINA DERBY – «Non nascondo che volevo giocare, ma ha avuto ragione il mister. Io sono a disposizione per la squadra e voglio aiutarla».

TIFOSI – «Mi sono sempre stati accanto, ho sempre avuto affetto. Forse ho avuto più affetto nei momenti bui che in quelli belli. Quindi posso solo ringraziarli e gli voglio bene».