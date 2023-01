Zaniolo-Roma, c’eravamo quasi amati. Storia di un addio annunciato

Tra Zaniolo e la Roma tira aria di rottura dopo il rifiuto del fantasista alla proposta del Bournemouth. La situazione

Tra Nicolò Zaniolo e la Roma la storia d’amore appare ormai agli sgoccioli. Il talentuoso fantasista giallorosso, raccontano gli ultimi rumors, è in odore di rottura con il club dopo che non ha voluto neanche ascoltare la proporta arrivata dagli emissari del Bournemouth, che sono dovuti torna in Inghilterra con un pugno di mosche in mano, non senza un briciolo di irritazione dopo che l’accordo tra le società era ormai stato raggiunto. Ma l’addio del talento carrarino alla Capitale era in odore già da ormai diversi mesi.

LA JUVE, IL TOTTENHAM, IL MILAN E IL MANCATO RINNOVO

Ci aveva provato prima di tutti la Juve la scorsa estate. Il club bianconero da ormai diverse stagioni aveva messo Zaniolo nel mirino, con l’intenzione di fare di lui una parte dello zoccolo duro italiano che si sta provando a ricreare nello spogliatoio e che tanti successi ha regalato in passato. Ma la Signora, così come il Tottenham, dove ad aspettarlo c’era quel Fabio Paratici che già nei suoi tempi torinesi lo aveva seguito, ha dovuto fare i conti con le alte richieste provenienti dalla sponda giallorossa del Tevere, dove non volevano privarsi del ragazzo per meno di 40/50 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva per un calciatore che viene comunque dalla rottura di due crociati e che, per quel motivo, non è probabilmente riuscito ad esprimere tutto il proprio potenziale. Così come troppo alta è stata considerata dal Milan, in queste settimane, la richiesta di almeno 30 milioni cash, che ha spaventato i rossoneri, che restano comunque una valida opzione per l’estate quando alla scadenza del contratto mancherà solamente un solo anno. Proprio quel contratto che non è stato rinnovato in questi mesi, nonostante i tanti discorsi tra società e procuratore. Prima si fa, poi no e poi il gelo tra le parti, viste anche le onerose richieste che sono pervenute alla Roma. Ma cosa potrà succedere ora?

TRA SEPARAZIONE IN CASA E FUTURO ADDIO

Nicolò ora rischia di rimanere separato in casa fino al termine di questa stagione, visto che secondo la Gazzetta dello Sport nessuno avrebbe gradito il suo comportamento. Multa o allenamenti separati come sta accadendo per Bianda e Coric, prima del saluto che appare ormai inevitabile. Le ultime voci parlano di un Tiago Pinto più che alterato per la sfumata cessione e si è ora in attesa di possibili ripercussioni per Zaniolo, che resta obiettivo del Milan. Il Diavolo, come già detto, potrebbe riprovarci a giugno, quando le richieste dei capitolini saranno per forza di cose più basse, risolvendo così una situazione più che delicata. Dalla Premier, dopo che la pista Bournemouth è saltata, non sembrano esserci altre squadre pronte a fare sforzi economici per il ragazzo, ma non si possono escludere nuovi ritorni di fiamma con il Tottenham, specialmente se Paratici dovesse vincere il ricorso dopo l’inibizione e se Antonio Conte dovesse rimanere a Londra. Ipotesi per il momento, ma nel calcio mai dire mai.