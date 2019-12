ZAULI: «Giusto atteggiamento, stiamo creando mentalità» – VIDEO

L’allenatore della Juventus Primavera, Lamberto Zauli, ha parlato al termine del match vinto in Youth League dai bianconeri

(-dal nostro inviato) Non può che essere felice Lamberto Zauli, tecnico della Juventus Primavera, dopo il successo dei suoi ragazzi contro il Bayern Leverkusen in Youth League. Un 0-5 che non lascia spazio ad appelli e che inorgoglisce il tecnico.

«Il nostro obiettivo era quello di migliorarci. Abbiamo vinto, abbiamo avuto un atteggiamento importante creando mentalità. Non ci dobbiamo accontentare. Questo è il nono risultato utile consecutivo»