Zazzaroni: «Designazione di Massa arrogante da parte di Rocchi»

Ivan Zazzaroni ha commentato nuovamente sul Corriere dello Sport la situazione del Var ed è tornato sulla designazione di Massa per Genoa-Juve. L’analisi:

COMMENTO – «A rendere meno chiaro lo sport è senza dubbio il protocollo che viene corretto con la stessa frequenza con cui si cambiano le mutande. Lunedi sera Rocchi ci ha invece spiegato che non c’era rigore in Genoa-Juve, “da protocolo” il mancato intervento del Var Fabbri poiché non si trattava di chiaro ed evidente errore. Ho trovato, come altri, un filo arrogante la designazione di Massa per la partita di Marassi dopo quello che era successo a Napoli e Parma».

