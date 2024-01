Zazzaroni: «Ecco cosa ne penso dell’esonero di Mourinho»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato dell’esonero di José Mourinho attraverso un suo editoriale

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato dell’esonero di José Mourinho dalla Roma attraverso un suo editoriale. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Il peggior finale già scritto. Ringrazio Mourinho per la stima, la lealtà e l’amicizia che mi ha riservato in questi due anni e mezzo. Lo considero l’incontro più bello della carriera. E per il bene che voglio ai giovani colleghi auguro loro di poter avere un giorno un rapporto simile con un personaggio della stessa statura professionale e morale.

Proprio lunedì sera ho inviato a Mourinho un messaggio: ‘Ci sono momenti in cui ho timore di danneggiarti con la mia insistente campagna pro giustizia per Mou. Ci sono colleghi che soffrono certi rapporti esclusivi e in fondo li capisco. Se ti accorgerai di questo, dimmelo e

farò un passo indietro’. Mi ha risposto: ‘Sei intelligente, sai quello che devi fare per te stesso, amico mio’. L’avrei fatto solo per te, Special One».