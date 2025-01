Zazzaroni: «Per Motta un derby complicato, la Juve deve vincere. Le sue parole sono cambiate in questo modo»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul momento della Juve di Thiago Motta in vista del derby contro il Torino. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del momento della Juve di Thiago Motta.

MOTTA E L’OSSESSIONE DI VINCERE – «Quanti uomini conoscono la differenza tra un’ossessione che si subisce e un destino che si sceglie?, domandò lo scrittore svizzero Denis de Rougemont. Thiago Motta – il primo che mi viene in mente – l’ha appena conosciuta tant’è che ha deciso di cambiare linea di comunicazione, passando dall’ossessione della vittoria, negata pochi giorni prima, all’esigenza: non è proprio la stessa cosa, ma come risposta è più juventina della precedente poiché non tradisce la vocazione del top club».

IL DERBY PIU’ DIFFICILE – «Non è davvero un periodo facile per Motta che oggi affronta uno dei derby più complicati degli ultimi anni: ha tante assenze (Vlahovic, Conceiçao, Locatelli, Bremer, Cabal) e proprio nel momento in cui ha la necessità di vincere e aggiustare parzialmente le cose. Un pareggio o una sconfitta, che col Toro manca da un po’, non farebbe altro che allungare la striscia dell’insoddisfazione popolare e societaria».

NUOVO PRESIDENTE LEGA – «Spira un venticello nuovo nella Lega di A e anche in Federcalcio. Da ieri Lotito, il più battagliero della compagnia, risulta esterno a entrambe. Mi aspetto folate di controvento».