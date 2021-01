Zazzaroni: «Juventus? C’è un giocatore che mi emoziona»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista, toccando alcuni temi in chiave Juventus

DONNARUMMA O SZCZESNY – «Farei fatica a trovare il più forte. Per mio gusto personale dico Donnarumma, anche se Szczesny ha numeri davvero da numero uno».

ASSENZA IBRAHIMOVIC – «Inciderà tantissimo. In una rosa come questa è condizionante: in partite come queste lo senti. Dà sicurezza a tutta la squadra come nessun’altro».

RONALDO – «Vive di curriculum, di risultati, di titoli. Fatica a non raggiungerne uno ogni anno. La sua capacità di andare a segno è unica».

DYBALA – «Io sono dybalista dalla prima ora, è tutto per me in questo momento. Lo adoro, mi ricorda in qualche modo Baggio. Mi emoziona. Ha avuto tanti tormenti quest’anno, deve recuperare terreno dopo l’ottima stagione con Sarri».

FAVORITA SCUDETTO – «Se la Juve vince a Milano è la Juve, se no l’Inter».