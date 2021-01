Walter Zenga potrebbe ripartire dalla Cina: il Dalian pensa all’ex Sampdoria e Cagliari per sostituire Rafa Benitez

Nel futuro di Walter Zenga potrebbe esserci la Chinese Super League. L’ex tecnico di Cagliari e Sampdoria è un’idea del Dalian per sostituire Rafa Benitez.

Come riportato da Sky Sport, sono già stati avviati i contatti tra le parti. In lizza per la panchina del club cinese c’è anche Quique Setien.