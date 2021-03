Zidane: «CR7? Lo amiamo ma è un giocatore della Juve» – VIDEO

Zidane ha parlato in conferenza di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid dopo tre stagioni alla Juve

«Sapete cosa rappresenta Cristiano per il Real Madrid, l’affetto che tutti abbiamo per lui. Quello che ha fatto qui è magnifico. Ma adesso è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. ecco. Non posso dire niente, si dicono tante cose ma dobbiamo rispettare questa situazione».