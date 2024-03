Zirkzee Milan, fumata bianca in arrivo. Il Bologna ha il sostituto

Zirkzee Milan, Bologna alla ricerca del sostituto? Ecco la situazione in ottica calciomercato sul centravanti rossoblu

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan continua a sondare il terreno per Joshua Zirkzee.

Il club rossonero vuole l’attaccante olandese e il Bologna comincia già a valutare possibili colpi per il mercato futuro per sostituirlo. Al momento, il primo obiettivo è Ilya Shkurin. Questo potrebbe essere un primo segnale per l’apertura al trasferimento.