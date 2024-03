Zirkzee Milan, FUMATA BIANCA a breve? Ecco la chiave della trattativa

Zirkzee Milan, l’attaccante de Bologna è sempre più vicino a vestire la casacca rossonera. Le ultime notizie di calciomercato

Il calciomercato del Milan si sta facendo abbastanza interessante soprattutto per l’ingaggio dell’attaccante del Bologna Zirkzee. Novità importanti attraverso il portale fussball.news.

PAROLE – «Si sente a casa e in buone mani in Serie A, quindi il prossimo passo verso un club grande e di tradizione come il Milan non sarebbe una sorpresa. La somma totale per un trasferimento dello Zirkzee ammonterebbe probabilmente ai 35-40 milioni di euro, considerando anche l’interesse di lub inglesi come il Manchester United. Il top club italiano ha buone possibilità di prenderlo, nonostante un contratto fino al 2026».