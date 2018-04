Zoff si schiera con Allegri: «Ingiusto cacciarlo. Buffon? C’è un limite a tutto…»

Le parole di Dino Zoff in merito al big match vinto dal Napoli sul campo della Juventus ed al futuro del tecnico bianconero

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione Rai Radio Anch’io, Dino Zoff ha detto la sua sul duello scudetto tra Juve-Napoli e il futuro di Allegri, che secondo molti sarà lontano da Torino in caso di fallimento: «L’euforia a Napoli ti dà forza, io credo che la squadra e l’ambiente siano consapevoli dell’eccessivo entusiasmo. Penso semplicemente che il Napoli sia stato tanto determinato e grintoso da aver avuto la meglio della Juventus. Non so chi vincerà lo Scudetto. Bisognerà vedere come giocheranno e cosa faranno nella prossima giornata. Gli strascichi della partita di ieri sera saranno importanti». Su Buffon, suo designato erede fin dai primi giorni alla Juventus: «Non ho mai fatto gesti particolari come Buffon contro il Real Madrid, lui l’ha ritenuto giusto e va bene così. Ieri si è complimentato con i napoletani, va bene, è una cosa bella ma c’è un limite a tutto».

L’ex portiere della Nazionale si schiera poi al fianco di Allegri, secondo Zoff sarebbe inutile cacciarlo dopo quanto di buono fatto in questi anni: «Allegri via dalla Juve? E’ una esagerazione. Ha fatto tanto bene alla Juventus da quando è arrivato, non credo sia giusto imputare le colpe a lui. Higuain? Credo che non basti solo il cambiamento di un giocatore, tutti devono ritrovare la fiducia e vincere queste ultime partite».