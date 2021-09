Zoff: «Szczesny affidabile, può restare alla Juve per altri 10 anni». L’ex portiere difende l’estremo difensore polacco

Dino Zoff ha parlato di Wojciech Szczesny a Tuttosport.

SZCZESNY CON LO SPEZIA – «Ci ha messo del suo e anche qualcosa in più: quell’intervento ha letteralmente salvato la partita della Juventus, in un momento in cui i bianconeri proprio non potevano permettersi un altro passo falso. Se sono stupito dalla sua reazione? Macché, anzi: mi sembra piuttosto normale quello che ha fatto nelle ultime due partite. Szczesny è sempre stato un ottimo portiere e non c’era alcun dubbio che lo fosse ancora: ha dato il suo contributo, esprimendosi sui suoi livelli abituali».

ERRORI – «E sono stati errori utili. Utili ad alzare l’asticella della concentrazione per fare in modo che non si ripetano più, soprattutto quando la posta in palio si farà più importante».

SCUDETTO – «Tutto è possibile, quello di oggi non è più il mio calcio dei due punti a vittoria. Nel 2001, quando subentrai in panchina ad Eriksson, con la Lazio recuperammo undici punti alla Roma in poco tempo. Anche se quest’anno vedo tante squadre agguerrite in vetta alla classifica».

DONNARUMMA – «Gigio è un giovane con un avvenire straordinario davanti, ma per i bianconeri l’importante è poter dormire sonni tranquilli grazie ad un portiere affidabile tra i pali: Szczesny lo è. A 31 anni può assicurare un rendimento importante ancora per una decina di stagioni».