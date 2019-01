Con la vittoria sulla Lazio, la Juventus stacca di 11 punti il Napoli: si tratta di un record per la Serie A che non accadeva dal 2006/07

La Juventus ha ottenuto un altro record con la vittoria dell’Olimpico sulla Lazio. Con i 3 punti, i bianconeri volano in classifica a 59 punti e stacca di 11 punti il Napoli, che resta a quota 48. Per la Serie A si tratta di un record eguagliato. L’ultima volta risale alla stagione 2006/07, quando alla 21esima giornata, la differenza tra l’Inter e la Roma era appunto di 11 punti.

In Europa la situazione è differente. In Ligue 1 il record è di 19 punti e appartiene alla stagione 2015/16 tra il PSG e il Monaco. In Bundesliga il record risale alla stagione 2017/18 quando la differenza tra Bayern Monaco e Leverkusen era di 18 punti. In Liga la situazione è simile all’Italia: Nel 2008/09 furono 12 i punti di distacco tra il Barcellona e il Real Madrid. In Premier il record appartiene al Manchester City, quando nella scorsa stagione stacco di 14 punti il Chelsea.