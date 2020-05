20 maggio 2012 – L’ultima di Del Piero, l’uomo dei record – VIDEO

Il 20 maggio del 2012 l’ultima volta di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus, in finale di Coppa Italia

Otto anni fa terminava ufficialmente la lunghissima avventura di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus. Il 20 maggio del 2012 Alex indossava, per l’ultima volta, la maglia bianconera.

Dopo la vittoria del campionato e il tributo in Juve-Atalanta, condito dall’ultimo gol allo Stadium, il numero 10 bianconero chiuse con una sconfitta in Coppa Italia, contro il Napoli. Ma i suoi record resteranno scritti nella storia.ria del club bianconero, come rivelato da OptaPaolo.