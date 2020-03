24 marzo 2007, a Wembley robe da Pazzini – VIDEO

Il 24 marzo 2007 è una data importante per Giampaolo Pazzini: quel giorno l’attaccante segnò una tripletta a Wembley

La data del 24 marzo è impressa nella mente di Giampaolo Pazzini, che nel 2007 mise a segno una tripletta a Wembley. L’attaccante era in campo per la sfida tra la sua Italia Under 21 e l’Inghilterra, disputata proprio sul suolo inglese, in uno degli stadi più importanti del mondo.

Il giocatore andò in gol dopo 28 secondi, riuscendo poi a mettere a segno una tripletta. La gara terminò 3-3.