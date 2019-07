29 luglio 2010 – La Juventus affronta lo Shamrock Rovers – VIDEO

Il 29 luglio 2010 la Juve disputa i preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers. In panchina c’era Gigi Del Neri

Negli anni immediatamente successivi ai fatti di Calciopoli la Juventus ha dovuto ricostruire passo dopo passo una squadra forte e competitiva e vide alcune stagioni di sofferenza. La Champions League nel 2010 era un puro miraggio: i bianconeri finirono settimi in classifica e il 29 luglio 2010 furono costretti ad affrontare il preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers.

In panchina c’era Gigi Del Neri, e la partita fu vinta per 2-0. Il mattatore della gara fu Amauri, che realizzò una marcatura per tempo. Prima con un preciso sinistro, poi con una delle sue più classiche incornate di testa. Era una squadra che stava ponendo le basi per arrivare a essere la compagine ammazza campionato che è adesso.