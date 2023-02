Milan, Krunic: «Volevamo essere più compatti. Ora dobbiamo uscire da questa situazione»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita persa contro l’Inter

«Quando perdi una partita importante difficile guardare il lato positivo. Unica nota positiva di questa sera è stata la reazione della ripresa. Noi cerchiamo di stare sempre compatti e uniti per uscire da questa situazione. Modulo? Abbiamo provato oggi e ci stava fare qualcosa di diverso. Non mi sono trovato male ma non abbiamo fatto tante cose provate negli allenamenti. Noi crediamo nel mister e lo seguiremo sempre. Non abbiamo concesso tanto e il gol è arrivato da palla inattiva, situazione che dobbiamo migliorare».