A Story of Excellence: Alessandro Del Piero, la storia del capitano dei capitani

Del Piero è il protagonista del terzo appuntamento con “A Story of Excellence”

«Adesso sono qui e vediamo come va», disse Del Piero durante la sua prima intervista post partita. Con quell’umiltà e quel sorriso che lo renderanno un esempio per tutti nel mondo del calcio. Lui però ancora non lo sapeva chi sarebbe diventato e nemmeno i tifosi della Juventus, che nell’estate del 1995 accolsero con scetticismo la scelta della società di lasciare andare Baggio per puntare su Del Piero. Scopri storia e curiosità su Del Piero a questo link: A STORY OF EXCELLENCE: ALESSANDRO DEL PIERO