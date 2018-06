Lotito a dieta, ma non sul mercato: Acerbi e Sprocati per la Lazio

Claudio Lotito si mette a dieta, ma il presidente della Lazio ‘sgarra’ sul mercato: preso Sprocati, è molto vicino Acerbi

L’ultima notizia riguardo Claudio Lotito è sul suo fisico: il presidente della Lazio è in Alto Adige dal dottor Chenot, che lo metterà a dieta rigida. Saranno giorni detox, in cui Lotito comincerà una nuova alimentazione e cercherà di perdere i chili in eccesso, scrive Il Corriere dello Sport. La dieta, però, non si allargherà al calciomercato della sua Lazio, come dimostrano gli affari Mattia Sprocati e Francesco Acerbi. Il primo arriva dalla Salernitana, società controllata dallo stesso Lotito. Questa mattina si è visto a Roma e il profilo Twitter della Lazio ha pubblicato un video di Sprocati alla clinica Paideia.

Mentre il centrocampista fa le visite e si prepara per il ritiro di Auronzo, continuano le trattative per Acerbi. Si è registrata una svolta nell’affare, perché la Lazio ha trovato la proposta giusta per riuscire a convincere il Sassuolo. Ai neroverdi andranno sei milioni di euro e il cartellino di Danilo Cataldi, di ritorno dal prestito al Benevento. Balla ancora un milione di euro, ma comunque Lazio e Sassuolo sono vicinissimi all’accordo. Acerbi sarà il sostituto di de Vrij, la trattativa si chiuderà dopo qualche settimana intensa.