Adani: «La Juve continua a non proporre calcio, non ci sono idee di gioco»

Daniele Adani a 90° Minuto ha fatto il punto sulla situazione della Juve dopo la sconfitta con l’Atalanta.

DIFFICOLTA’ JUVE – «Che disagio la Juve, esce da una settimana disastrosa. La sconfitta in Champions è stata indecorosa e non c’è niente da portarsi a casa da Londra. La Juve continua a non proporre calcio, non ci sono idee di gioco. Allegri ha 7 punti dalla Juve di Pirlo, 15 in meno di quella di Sarri. C’è poco da salvare. C’è tempo per recuperare, ma anche per aggravare la situazione».

DYBALA E ALLEGRI – «Non ha idee di gioco, è approssimmativa nella proposta: palla a Dybala e vediamo cosa fa. Nelle cinque sconfitte della Juve, lui quattro volte era in campo. Ed è stato tre volte volte protagonista nelle sei vittorie di fila. La Juve è forte, ma non adeguata a proposta di calcio attuale. L’analisi post partita è peggiore delle prestazioni. A noi che guardiamo non va detto che la squadra è ansiosa e frenetica. E’ stato detto che è stato fatto un buon primo tempo in casa del Chelsea quando è stato disastroso. Bisogna parlare di calcio».