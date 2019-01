Usain Bolt dice definitivamente addio al calcio: finisce l’avventura da calciatore dell’ex campione olimpico

L’ex campione olimpico, Usain Bolt, ha annunciato ad ESPN il suo addio al mondo del calcio. Bolt ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a terminare la sua avventura da calciatore. Ecco le sue parole: «È stata una bella esperienza, mi sono davvero divertito tanto a far parte di una squadra. È tutto completamente diverso dall’atletica ed è stato bello finché è durato. Non voglio dire di non averci creduto, ma penso che non l’abbiamo fatto nel modo in cui avremmo dovuto. Ho comunque imparato la lezione, si vive e si impara. Sto facendo tante cose diverse, la vita sportiva è finita e così mi sto muovendo in altri tipi di attività. Ho un sacco di cose in cantiere, quindi da oggi cercherò di essere un uomo d’affari».