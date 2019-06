Addio Totti, speciale omaggio di Montella sui social – FOTO

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha pubblicato un lungo post sui social per commentare l’addio di Totti dalla Roma – FOTO

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha postato sui social un lungo omaggio a Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, ha annunciato quest’oggi il suo addio ai giallorossi. Ecco il post di Montella: «Caro France’…capire le ragioni, il perché, dare un senso a questa scelta forse è impossibile (o forse no). Soprattutto per chi la vede da fuori, come me. Soprattutto per chi sa cosa rappresenta la Roma per te, come credo di saperlo io».

«Soprattutto per chi sa cosa sei per la Roma, come sono certo di saperlo io. Ed allora meglio rispettare la tua volontà. Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sia da ‘dentro’ che da ‘fuori’. Sei e resterai per sempre l’VIII Re di Roma. Da chi si considera tuo amico disinteressato. Vincenzo Montella».