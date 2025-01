Adeyemi Napoli, fumata bianca vicina per il giocatore del Borussia Dortmund. Spuntano le prime cifre

Adeyemi Napoli, fumata bianca molto vicina per l’attaccante del Borussia Dortmund. Affare che potrebbe vedere i partenopei spendere 40 milioni

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la fumata bianca Adeyemi Napoli è sempre più vicina: affare vicino ai 40 milioni di euro. Ecco il punto.

LA SITUAZIONE – Napoli e Borussia Dortmund sono ormai vicine a raggiungere l’accordo definitivo per Karim Adeyemi. Il pacchetto costerà meno di quanto riportato € 50 milioni, dato che i colloqui sono ora in corso per una commissione di circa € 40 milioni. Napoli e BVB si concentreranno sulle partite di domani, i colloqui proseguiranno da domenica.