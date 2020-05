Aduriz si ritira: «Il mio gol più bello? L’ultimo al Barça, ecco perché…» – VIDEO

Aduriz svela, nel giorno in cui saluta il calcio giocato, quale sia il suo gol più bello e spiega perché. Le sue parole

Aritz Aduriz due giorni fa ha detto addio al calcio giocato. A 39 anni la leggenda dell’Athletic Bilbao ha appeso gli scarpini al chiodo. Il basco ha svelato quale è il suo gol più bello segnato. Le sue parole.

«Mi avete sempre chiesto quale fosse il mio gol più bello e io vi ho sempre risposto che il gol più bello doveva ancora arrivare. Ora non posso più dirlo e devo fare una scelta. Non saprei, ma non posso dire bugie e dico l’ultimo. Non solo perchè è il più recente ma anche per via del momento in cui è arrivato. Perchè quel giorno le mie figlie insieme ad altri famigliari erano vicine all’angolo e probabilmente è stato il momento più speciale».