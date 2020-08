Affare Messi, solo il City ha i conti solidi: ma rispettare il Fair Play sarebbe dura. Il PSG avrebbe ampi margini di manovra

A zero? Con la clausola? Ad ogni modo arrivare a Leo Messi sarà davvero complicato per tutti. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio all’affare del secolo, con l’argentino sempre più lontano da Barcellona.

Il Manchester City – si legge – ha i conti più solidi, ma per tutti sarebbe dura rispettare il fair play finanziario. Anche il PSG ha margini maggiori dell’Inter, ma la domanda è la stessa: Messi porta sponsor anche con gli stadi vuoti?