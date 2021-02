Agente Camavinga: «Sarà il più forte». Il Rennes fissa il prezzo

Agente Camavinga: «Sarà il più forte, costa oltre 50 milioni». La Juventus resta interessata al classe del Rennes

Jonathan Barnett, agente di Eduardo Camavinga, ha parlato così del futuro del centrocampista classe 2002 finito nel mirino dei migliori club europei, Juventus compresa.

FUTURO CAMAVINGA – «Al momento, è un giocatore del Rennes. Sta bene in rossonero e non ci siamo davvero occupati di altri club. Vediamo cosa succederà dopo, ma a Rennes sta bene. Il suo futuro? Sarà il miglior centrocampista del mondo, è così che vedo il suo futuro, con molte medaglie e trofei».

REAL MADRID – «Il Real è un grande club, un ottimo club per cui giocare. Se il Rennes decidesse di venderlo, Eduardo potrà scegliere tra molte squadra. Andrà in uno dei 4/5 club al mondo. A Eduardo piacerebbe giocare per un top club è il Real lo è certamente, così come il Barcellona. Per più di 50 milioni di euro? Penso di sì».