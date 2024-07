Agente Di Gregorio RIVELA: «Offerta Liverpool? Giuntoli l’ha CONVINTO a scegliere la Juve, gli ha detto QUESTO»

Le parole di Carlo Alberto Belloni, procuratore di Michele Di Gregorio, sul trasferimento del portiere alla Juve

Carlo Alberto Belloni, procuratore di Michele Di Gregorio, ha parlato a Tuttosport del trasferimento del portiere alla Juventus.

GIUNTOLI DECISIVO – «Il direttore Giuntoli l’ha voluto fortemente. Gli ha detto più volte che rivedeva in lui Angelo Peruzzi. Nel momento in cui trattavamo il passaggio alla Juve Giuntoli ha detto più volte a DiGre che le squadre vincenti si costruiscono dai portieri forti e lui per la sua squadra voleva avere il migliore della Serie A: Di Gregorio, appunto».

OFFERTA LIVERPOOL – «C’era un forte interesse da parte dei Reds, però ci tengo a sottolineare che non è stato un no al Liverpool, bensì il mantenimento della parola data alla Juve. Ci eravamo stretti la mano con Giuntoli già da qualche mese e abbiamo voluto rispettare l’accordo preso. Per un portiere la Juve rappresenta il top come club dove giocare: lo dice la storia».