L'agente di Dragusin: «Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Il Tottenham...»

Florin Manea, procuratore del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha parlato ai microfoni di TV Play del futuro del suo assistito

Florin Manea, procuratore del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha parlato ai microfoni di TV Play del futuro del suo assistito.

IL FUTURO DI DRAGUSIN – «Da quando faccio questo lavoro non ho mai conosciuto un ragazzo come lui. Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera. Il Napoli non mi ha contattato. Non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Radu non sente la pressione, prima della partita dell’Inter mi ha detto che la pressione lo fa stare meglio. Non abbiamo visto alcuna offerta del Tottenham: se poi si mettono d’accordo con il Genoa sono pronto ad ascoltarli.

Nell’unico meeting che ho avuto con il Tottenham mi hanno chiesto solo del carattere del ragazzo, perché sotto l’aspetto tecnico sapevano già tutto. La Roma? Ho tanto rispetto per la Roma, non potrei mai parlare male di loro. Anche perché proprio con i giallorossi sto trattando un giovane attaccante. Se ti chiamano grandi squadre non puoi dire di no, ma ho tanto rispetto del Genoa. Il suo cartellino vale 25/30 milioni di euro. Il Genoa chiederà questa cifra, per loro potrebbe diventare un grande colpo venderlo a 25».

CONTINUA SU MILANNEWS24